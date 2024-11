Edil San Felice, commessa da 12 milioni di euro da ASPI per manutenzione Tronco di Cassino

Edil San Felice

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, si èsulla Direzione VI°con un' importante commessa da Autostrade per l'Italia (ASPI) per un valore diL'accordo quadro firmato con ASPI, dallaper ulteriori 24 mesi alle stesse condizioni economiche, prevede servizi e lavori relativi all'attività di manutenzione ordinaria e ricorrente nelle tratte di competenza della Direzione di Tronco di Cassino - Lotto 16.Edil San Felice si occuperà disull'infrastruttura autostradale e, più nel dettaglio, di lavori relativi alla manutenzione banchine, scarpate, muri di sostegno, ponti, viadotti, cavalcavia, sottovia, gallerie e alle strutture e impianti funzionali alla sicurezza come barriere di protezione laterale e spartitraffico e barriere antirumore."Questa ulteriore commessaper quanto riguarda le attività di manutenzione autostradale a livello nazionale, dove grazie ai nostri cantieri continuiamo a rafforzare quotidianamente il legame con i territori - ha commentato l'- L'aggiudicazione di due importanti contratti, in un tempo così ravvicinato, sia nella manutenzione ordinaria sia in quella straordinaria, è il frutto del processo di rafforzamento strutturale che abbiamo portato a termine negli ultimi mesi e che ci sta permettendo di cogliere al meglio le opportunità del mercato, anche in modo contestuale".