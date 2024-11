Eventi e scadenze del 22 novembre 2024

Lunedì 11/11/2024

Lunedì 18/11/2024

Mercoledì 20/11/2024

Giovedì 21/11/2024

Venerdì 22/11/2024

(Teleborsa) -- La 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà a Baku, in Azerbaijan. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- L'evento annuale si svolge a Francoforte. Verranno presentate le novità di aziende in Germania e internazionali riguardanti i settori della Finanza e degli Enti finanziari. Discorso di apertura, lunedì 18, del vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Lingotto, Torino - L'assemblea annuale, dal titolo "Facciamo l’Italia, giorno per giorno", si aprirà con la XX assemblea congressuale, chiamata ad eleggere il nuovo presidente. Sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e numerose personalità di spicco- Università Luiss Guido Carli, Roma - Il WEF torna in Italia per la 2ª edizione, riunendo leader istituzionali, imprenditori, accademici e professionisti per discutere temi cruciali come l'uguaglianza di genere e l'empowerment economico delle donne con un focus su inclusività e innovazione, oltre a temi centrali per l'economia e la società- Milano LUISS Hub - La 5ª edizione del Summit di Italian Insurtech Association, dal titolo "Innovation out of the box" si concentrerà sull’Innovazione, la Tecnologia e lo sviluppo del Digitale nel settore Assicurativo. Punto di riferimento per start-up insurtech, compagnie assicurative, investitori, esperti e regolatori- Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Rapporto sulla stabilità finanziaria09:45 -- Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al seminario "Italia, pensare l’impensabile"10:00 -- Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Roma - Assemblea del Touring Club Italiano in occasione dei 130 anni di costituzione, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella11:00 -- Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi (Anno 2023)12:00 -- ll Benessere equo e sostenibile dei territori- La regione Basilicata (Anno 2024)- Comunicazione BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive