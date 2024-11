GELLIFY vince la gara di Ferrovie dello Stato: si occuperà di alcuni servizi strategici del Gruppo

(Teleborsa) -Innovation Factory internazionale che supporta le aziende nei processi di innovazione, haper l'affidamento di servizi strategici di origination, mentoring, sperimentazione, hub internazionale, reporting e trend analysis. L’incarico, della durata di 3 anni, ha l'obiettivo dinel percorso di innovazione, con un focus su soluzioni all'avanguardia capaci di guidare la trasformazione del settore della mobilità.La gara, del valore complessivo di, rappresenta un investimento senza precedenti nell'innovazione del settore dei trasporti in Italia. GELLIFY si è aggiudicata uno dei lotti, confermando la sua autorevolezza nell'innovazione e nella consulenza strategica.Il ruolo di GELLIFY sarà multidimensionale. L'azienda si concentrerà sullache portate su scala possano contribuire al miglioramento dell'efficienza operativa, della sostenibilità e della fruibilità e competitività dei servizi delle società e realtà del Gruppo Ferrovie dello Stato."Siamo entusiasti di collaborare con Ferrovie dello Stato, da sempre unaper introdurre rapidamente innovazione sostenibile e concreta. L’esperienza e il nostro ecosistema ci permettono di guardare con fiducia a questo progetto, che segna un passo importante nel futuro della mobilità al servizio degli italiani", dichiaraIl settore della mobilità, sia stradale che ferroviaria, sta vivendo una trasformazione accelerata dovuta a una serie di fattori chiave, tra cui l’elettrificazione, i carburanti alternativi e l'integrazione di tecnologie digitali avanzate. Per quanto riguarda il trasporto su rotaia, l'Europa è pioniera nell'elettrificazione e nell'adozione di tecnologie e carburanti alternativi.Parallelamente, un ruolo chiave di questo cambiamento lo giocano anche le tecnologie digitali: l'e la connettività 5G stanno accelerando l'adozione di sistemi di gestione smart con monitoraggio in tempo reale delle infrastrutture e dei treni attraverso sensori in grado di ridurre i tempi di inattività fino al 25%, aumentando la sicurezza e l'efficienza operativa.In modo simile i pagamenti digitali stanno cambiando lasia per i passeggeri che per il trasporto merci: i sistemi di biglietteria contactless e i pedaggi automatizzati sono destinati a raggiungere un valore di mercato globale di 8,2 trilioni di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita di oltre il 20% fino al 2030.In sintesi, mentre la mobilità stradale accelera il passaggio verso l’elettrificazione, il trasporto ferroviario punta sull’integrazione di soluzioni all’avanguardia per garantire maggiore efficienza e sostenibilità. Con questa assegnazione,, dimostrando la propria capacità di rispondere alle sfide delle grandi organizzazioni attraverso un approccio integrato e orientato ai risultati.