UK, Ofgem aumenta tetto massimo dei prezzi dell'energia dell'1,2% da gennaio

(Teleborsa) - L'ente regolatore dell'energia britannico, l', ha annunciato unper il periodoLa modifica del tetto massimo del prezzo, che stabilisce una tariffa massima per unità e un canone fisso che può essere fatturato ai clienti per il loro consumo di energia, aumenterà dio circa 1,75 sterline al mese. Per una famiglia media che paga con addebito diretto, ciò equivale a 1.738 sterline all'anno. Ciò è il 10% (190 sterline) più economico rispetto a gennaio-marzo 2024 (1.928 sterline) e il 57,2% (2.321 sterline) in meno rispetto alla crisi energetica (gennaio-marzo 2023).La modifica al prezzo arriva mentre l'analisi di Ofgem mostra che circa. L'ente regolatore sta esortando i clienti ad approfittare della crescente scelta sul mercato e a cercare l'offerta migliore per aiutare a mantenere basse le bollette domestiche. Cambiando, sono attualmente disponibili risparmi fino a 140 sterline, si legge in una nota.In seguito a unaai fornitori di offrire, c'è stato un aumento del numero di fornitori che offrono questo tipo di offerte. Attualmente ce ne sono 8 disponibili che sono almeno il 10% al di sotto del livello stabilito nel limite massimo di prezzo. Tuttavia, sebbene questi abbiano un costo fisso inferiore, hanno una tariffa unitaria più alta. Potrebbero avvantaggiare i clienti con un consumo di energia inferiore, ma non funzioneranno per tutti."La nostra dipendenza da mercati internazionali volatili, che sono influenzati da fattori come gli eventi in Russia e Medio Oriente, significa che il- ha detto, director general of markets di Ofgem - Quindi è più importante che mai concentrarsi sulla costruzione di un sistema energetico rinnovabile e di produzione interna per abbassare i costi e dare stabilità alle famiglie".