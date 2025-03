Decreto bollette, Confcommercio: dal Governo interventi attesi ma occorrono misure più inclusive e riforme strutturali

(Teleborsa) - Le nuove misure adottate dal Governo per mitigare l’impatto deiper imprese e famiglie rappresentano una risposta necessaria, quanto attesa, per contrastare i continui e crescenti rialzi delle. Così, in una nota,in occasione dell’audizione presso la X Commissione della Camera dei deputati, sul decreto-legge 19/2025 recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.Bene – prosegue la nota - lo stanziamento diper il finanziamento dele l’azzeramento, per sei mesi, delladegliper le aziende con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Indispensabile però agire fin da subito anche sugli oneri di sistema delle imprese con potenza disponibile fino a 16,5 kW, che hanno pesantemente risentito in questi anni dell’incremento dei valori delle materie prime energetiche. A gennaio 2025, le tariffe dell’energia elettrica per queste imprese hanno subito un incremento del 24% rispetto a quelle di gennaio 2024, e un aumento del 56,5% rispetto alle tariffe del 2019. Ancor più critica la dinamica delle tariffe del gas, aumentate del 27% rispetto a gennaio 2024, e persino del 90,4% rispetto ai valori del 2019.Nel complesso dunque, misure necessarie ed attese, quelle varate dal Governo, ma non ancora sufficienti. Servonopiù inclusivi e riforme strutturali, a cominciare dalla revisione complessiva di tutte leche gravano sulle bollette energetiche.Parallelamente - conclude Confcommercio - andranno potenziati gli interventi di contrasto alladei, anche promuovendo una maggiore trasparenza sui mercati. Utile, al riguardo, il disaccoppiamento del prezzo dell’da quello del gas. E poi, ancora, sviluppo delle infrastrutture nazionali, più approvvigionamenti tramite acquisti congiunti europei, nuovo impulso all’efficienza energetica e incremento della produzione rinnovabile. Da valutare anche una sospensione temporanea del meccanismo(EU - ETS) per ridurre, in un contesto di emergenza energetica, la pressione sui prezzi e garantire la sostenibilità economica delle imprese europee.