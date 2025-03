Pichetto: "Il DL bollette è complementare alle azioni strutturali per ridurre i prezzi dell'energia"

(Teleborsa) - "Lpuò essere considerato solo uno strumento complementare alle azioni di carattere strutturale che il governo sta portando avanti, non da ora, ma da inizio legislatura, perPer incrementare la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e intensificare il percorso di disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica da quello del gas, accanto allo snellimento e all’incremento dell’autorizzato, sono fondamentali i meccanismi di incentivazione. Ilche consentirà di approvvigionare un consistente contingente di nuova capacità rinnovabile a un costo più efficiente".Lo ha detto il, intervenuto oggi al Senato durante ilin risposta all'interrogazione presentata dal Senatore De Cristofaro (Misto) riguardante lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone."Con riferimento alle energivore, con la misura dell’energy release, sono state presentate istanze per una richiesta di energia elettrica che supera i 70 Terawattora, per un potenziale di nuova generazione da rinnovabile di oltre 5 Gigawatt di potenza.Accanto allo sviluppo della piattaforma PPA, che permetterà la promozione di approvvigionamento di energia a lungo termine, stabilizzando il costo dell’energia per le imprese, sono in fase di valutazionecome quella relativa alla risoluzione della congestione virtuale della rete; quella inerente la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica; quella riguardante la cessione ai clienti finali, attraverso contratti pluriennali, di energia elettrica da fonti rinnovabile derivante da impianti incentivati.Per quanto riguarda il settore del, l’adozione del decreto per l’anticipazione delle aste per lo stoccaggio gas, che consente di sfruttare eventuali dinamiche di prezzo più favorevoli, nonché l’implementazione della gas release, contribuiranno al contenimento del costo del gas per le imprese a forte consumo.In sede europea, infine, l’azione del governo è diretta a sostenere, da un lato,; dall’altro, ad ampliare, nell’ambito del processo di revisione delle Linee Guida sugli aiuti di stato ETS, il novero dei settori ammessi alla compensazione degli oneri indiretti.Spero che questa panoramica abbia dato ili messe in campo dall’esecutivo per garantire in futuro dinamiche di prezzo più stabili", conclude il ministro.