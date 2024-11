Calderone: "Occupazione femminile, motore di crescita e giustizia sociale"

(Teleborsa) - L'rappresenta un segnale positivo e un’opportunità cruciale per il progresso sociale ed economico del Paese, secondo laIn un videomessaggio a Italia Direzione Nord, in corso a Milano, la ministra ha invitato a considerare questi risultati non con trionfalismo, ma come una base per ulteriori progressi su parità di genere, empowerment femminile, riduzione del divario salariale e conciliazione tra vita e lavoro. Quest’ultima, ha sottolineato, non riguarda solo le donne ma per loro rappresenta troppo spesso una barriera decisiva.La ministra ha evidenziato chesottolineando come i dati mostrino una crescita stabile anche tra i giovani sotto i 34 anni e le donne. Tuttavia,e deve essere affrontato, specialmente alla luce delle sfide demografiche e digitali.Per la ministra, "aumentare nel senso della quantità e della qualità la partecipazione femminile al lavoro significa, ma soprattutto è un imperativo di giustizia sociale". Il lavoro delle donne, ha detto, "è un investimento che ripaga in termini di progresso e di benessere collettivo; è l'energia nascosta che puo' trasformare l'economia e la società".Il compito "dell'esecutivo, in particolare del ministro del lavoro, è anche quello di". Il futuro "richiede competenze avanzate e le donne devono avere pieno accesso ai settori più innovativi, alle professioni Stem. Non possiamo più accettare che a causa di incrostazioni culturali, ritardi nel sistema e preclusioni spesso discriminatorie, restino escluse le opportunità professionali strategiche".