CDP: parte da Torino ciclo incontri organizzato in partnership con FEduF e Save the Children

(Teleborsa) -è il focus del programma formativo che si rivolge a donne in condizioni di fragilità, organizzato daUn ciclo di incontri che mira a insegnare a risparmiare, spendere e investire in modo consapevole e virtuoso.L’iniziativa - spiega la nota -e ha preso il via a Torino nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne che si celebra il 25 novembre, all’interno dei programmi lanciati in occasione del mese dedicato all’educazione finanziaria.Appuntamenti volti a fornire nozioni utili a migliorare le condizioni di vita di donneaccendere un mutuo o comprendere quali vantaggi poter ottenere con un libretto di risparmio.L’assenza di adeguate conoscenze di base sulla gestione del denaro si trasforma spesso in uno stato di fragilità che espone le categorie più deboli a forme di violenza economica. Un fenomeno che si concretizza quando il mancato controllo sulle proprie finanze porta a subire abusi e condizionamenti con forti ripercussioni sull’autonomia e la libertà delle vittime.Il programma prevede una serie di tappe in tutta Italia, dal Nord al Sud, realizzate insieme alla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio?(FEduF, con cui CDP già collabora per attività di divulgazione presso le scuole) e aorganizzazione che da più di cento anni opera per la tutela di bambine e i bambini a rischio. La nuova iniziativa infatti si inserisce nel progetto “Spazio Mamme” che vede Save the Children coinvolta in prima battuta sui territori.Oltre a favorire l’inclusione, il progetto "punta a sensibilizzare la collettività su questioni che ancora non fanno parte di una cultura generale e condivisa. Sapere massimizzare il reddito, monitorare le finanze personali, diversificare gli investimenti".