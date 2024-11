Commerzbank crolla a Francoforte dopo mossa Unicredit su BPM

(Teleborsa) - Brusca correzione al ribasso per Commerzbank sulla Borsa di Francoforte. Le azioni stanno lasciando oltre 5 punti percentuali, dopo che Unicredit ha lanciato un'offerta da oltre 10 miliardi di euro su Banco BPM Su Commerzbank, l'amministratore delegato di UniCredit,ha dichiarato che "è un investimento che ci metterà tempo per maturare e su cui adesso non dobbiamo fare niente, possiamo aspettare, ora ci moviamo su Banco BPM, questa sì che è una transazione". Su Commerzbank, ha proseguito, "l'unica soluzione oggi è spingere a migliorarne le performance".