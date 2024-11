Unicredit, Orcel: "Banco BPM obiettivo storico. Commerzbank solo investimento"

Unicredit

Banco BPM

Commerzbank

(Teleborsa) -considera, mentre la posizione dell'Istituto nei confronti diè che la banca tedesca rappresenta. E' quanto ribadito dal Ceo di Unicredit, Andrea Orcel, aprendo la conference call con gli analisti e la comunità finanziaria, dopo l'annuncio del lancio dell'Ops su Banco BPM Il manager, ha ribadito cheall'investimento effettuato nel capitale di, che viene considerato un "importante investimento" con "potenziale upside" delle discussioni relative ad una eventuale integrazione. Orcel ha ricordato che, nei confronti della banca tedesca, al momento, "non c'è una transazione, non c'è un deal, non c'è esecutività, solo un investimento effettuato". Al contrario, - ha proseguito - l"è una transazione concreta"." la nostra offerta, ha commentato Orcel, ribadendo chedall'operazione su Banco BPM, che rappresenta un "obiettivo storico" per la banca.Il Ceo di Unicredit ha confermato che questa operazioneper tutti gli stakeholder e, dove il sistema bancario ha bisogno di essere consolidato. Anche- ha sottolineato il manager - "che consentano di sviluppare l'economia e competere con altre economie edOrcel ha parlato anche dei dividendi, ribadendo che l'offerta su Banco BpMe neanche sui idvidendi che saranno distribuiti nel 2025 e 2026, mentre, che sarà riavviato dopo la conclusione dell'Ops a giugno 2025. In ogni caso, il management conferma "l'impegno a restituire il capitale in eccesso entro il 2027".L'OPS - ha detto il Ceo rispondendo ad una domanda -, che al momento è "in eccesso" e per questo "non comporterà variazioni significative sulla situazione patrimoniale e sulla politica dei dividendi". Per Orcel, la transazione garantirà un 15% di ritorno sull'investimento.Il CEO della Banca ha poi precisato chee che la partecipazione acquisita sia finalizzata a "proteggere gli accordi di distribuzione con Anima". Orcel ha poi commentato l'OPA lanciata dal Banco su, affermando chee rafforzerà la posizione di Unicredit nell'asset management se andrà avanti. Poi, Orcel ha spiegato che l'OPA su Anima è una delle condizioni di efficacia dell'OPS e, quindi,