UniCredit, Orcel: offerta per Banco BPM non è vincolante, speriamo di incontrarli presto

(Teleborsa) - "Dopo aver dedicato gli ultimi tre anni e mezzo a sprigionare il potenziale inespresso all'interno del nostro Gruppo e a mostrare al mondo di cosa siamo capaci, contiamo di, in termini di profitto, sostenibilità e capacità di gestire gli imprevisti e le sfide". Lo scrive su LinkedIn, CEO di, dopo che stamattina ha annunciato u n'offerta di scambio volontaria solo in azioni super un totale di 10,1 miliardi di euro."Rafforzare la nostra presenza nel Paese unendo le forze con Banco BPM è un passo che va in questa direzione: consoliderà la nostra posizione di seconda banca più grande in Italia, aumentando così la concorrenza all'interno del Paese e creando una banca ancora più forte nel mercato italiano,", ha affermato."Al momento, l'offerta che abbiamo presentato- ha sottolineato Orcel - La responsabilità di valutare questa offerta spetta al Consiglio di Amministrazione di Banco BPM e agli azionisti di entrambi gli istituti.per discutere i dettagli direttamente con loro"."Tutto ciòsul nostroin, una banca che opera in un altro dei nostri mercati principali - ha ripetuto - Qualsiasi ulteriore progresso necessiterà di altro tempo; nel mentre, rispettiamo il processo elettorale in atto in Germania".