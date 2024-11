AlbergatorePro, turismo invernale: dormire in montagna costa +12,7%

(Teleborsa) - In linea con il trend degli ultimi cinque anni in Italia, anche(ADR, Average Daily Rate) per le camere d’albergo, anche se a ritmi più bassi rispetto al passato:. In particolare,per una camera doppia con trattamento B&B. Seguono gli hotel in zone di mare (+3,1%), le città (+2,2%) e il lago (+2,0%). Anche per quanto riguarda la stagione invernale alle porte, nel periodo tra dicembre 2024 e marzo 2025,, arrivata a 225,7 euro, e occupazione già acquisita al 52,1% (+4% sul 2023). Si registra una crescita incoraggiante anche nelle città, con +2,9% di occupazione e 117,4 euro di tariffa, +8,7%. Il podio delle destinazioni più scelte dai turisti amanti della montagna è composto da: Madonna di Campiglio, Courmayeur e Bormio.Scenario simile anche per il solotra il 22 dicembre e il 5 gennaio, con l’ADR in montagna che sale del +10,7% sull’anno scorso e raggiunge quota 337,3 euro e occupazione già acquisita al 65%. In città il 27,6% delle stanze è già prenotato, +6,7% rispetto allo stesso periodo di osservazione del 2023, e la tariffa media arriva a 125,2 euro, +7,6% rispetto all’anno scorso.È quanto emerge da un’analisi presentata dalla società diin occasione delimpegnati a confrontarsi sulle possibili strategie di crescita per la categoria.I dati analizzati, provenienti da software gestionali installati su, fotografano una stagione invernale orientata al sold out e a un consolidamento del trend di aumento dell’ADR come conseguenza del crescente appeal che l’Italia esercita nei confronti di un’utenza alto spendente, soprattutto internazionale. Nell’intera penisola, aree montane incluse,: nel 2019 erano 554, nel 2023 668 e per la fine del 2024 si prevede di arrivare a 720. +30% in cinque anni. Calano invece tutte le altre categorie, tranne i residence di bassa fascia, che passano dalle 2962 unità del 2019 alle 3031 del 2023."Questi dati ci restituiscono due consapevolezze: si, con l’aumento delle strutture di lusso e dei servizi di alta gamma per soddisfare una domanda sempre più importante, specialmente dall’estero, e, assistendo così a una lenta ma inesorabile scomparsa della fascia intermedia. Tra le motivazioni principali alla base di questo fenomeno, oltre al calo del potere d’acquisto medio in Italia e la crescita dell’ADR come conseguenza di rincari energetici e dell’inflazione, va segnalato l’utilizzo ormai sistemico di affittacamere e delle piattaforme di affitto di abitazioni private" spiegaLevedono un’occupazione consolidata sostanzialmente identica al 2023, con un leggero aumento dell’ADR che passa da 146,7 a 151,3 euro e una permanenza media in struttura di 6,2 giorni.mentre la tariffa media per una doppia passa da 113,1 a 115,6 euro. Nei centri urbani, d’arte e non, la durata del soggiorno è la più breve in assoluto: 3 giorni. Al lago la presenza nelle camere sale di un punto e raggiunge il 74,2% delle disponibili, mentre l’ADR passa da 167 a 170,4 euro con una durata media della prenotazione di 5 notti. In montagna si registra il 69,7% di camere occupate contro il 67,2% dello scorso anno, con una media di 5,7 giorni trascorsi in struttura e ADR in aumento da 161,3 a 175,6."L’occupazione di stanze praticamente stagnante e l’ADR in crescita non sono necessariamente una buona notizia né per gli albergatori né per gli utenti, per lo meno non ancora.chiamate ad adeguarsi su grande scala alla richiesta di: maggiori servizi su misura, integrati anche con realtà esterne all’hotel in una sorta di network che valorizzi i territori; chiare policy di rispetto dell’ambiente e della natura; potenziamento della qualità complessiva dell’esperienza che si vive in hotel; maggiore attenzione alle esigenze di chi ama le soluzioni turistiche "slow" e di chi necessità di totale accessibilità. Tutti fattori imprescindibili se si vuole non solo intercettare i turisti, ma anche e soprattutto farli tornare" conclude Montanari.