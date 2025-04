Amplifon, nuovo CdA conferma Susan Holland presidente ed Enrico Vita AD

Amplifon

(Teleborsa) - Il neoeletto Consiglio di Amministrazione di, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, hacome, rispettivamente,del Consiglio di Amministrazione (non esecutivo) e(esecutivo), in continuità con i precedenti incarichi.Il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato i membri deie dell': Comitato Remunerazione e Nomine: Maurizio Costa (Presidente), Susan Carol Holland, Maria Patrizia Grieco, Giovanni Tamburi; Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Lorenzo Pozza (Presidente), Susan Carol Holland, Lorenza Morandini, Nicola Bedin; Comitato degli indipendenti per le operazioni parti correlate: Nicola Bedin (Presidente), Maurizio Costa, Lorenza Morandini; Organismo di Vigilanza: Lorenzo Pozza (Presidente) e Nicola Bedin.Il Consiglio di Amministrazione ha nominato componente dell'Organismo di Vigilanza anche il Chief Internal Audit & Risk Management Officer Laura Ferrara. Inoltre, ha inoltre designato Lorenzo PozzaIl Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza deiin capo ai seguenti Amministratori: Giovanni Tamburi, Maurizio Costa, Maria Patrizia Grieco, Lorenzo Pozza, Nicola Bedin, Lorenza Morandini. In un'ottica di applicazione sostanziale del Codice di Corporate Governance, ha riconosciuto i consiglieri Giovanni Tamburi, Maurizio Costa, Maria Patrizia Grieco e Lorenzo Pozza quali amministratori indipendenti, ancorché abbiano ricoperto la carica di amministratore da più di nove esercizi negli ultimi dodici.