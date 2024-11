CdM esprime giudizio positivo su VIA progetti eolici e agrivoltaici

(Teleborsa) -ha esaminato i procedimenti didi alcuni progetti per parchi eolici o impianti agrivoltaici, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, esprimendo un. La delibera sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA.Il via libera ha riguardato i seguenti progetti:- Progetto per la realizzazione di une delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, integrato da un impianto di accumulo con connessione alla stazione elettrica di trasformazione, da realizzarsi nel comune di Deliceto (FG).- Progetto per la realizzazione di un, composto di 8 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 32,4 MW, da ubicare nel comune di Spinazzola (BA) e delle relative infrastrutture di connessione da ubicare nel comune di Genzano di Lucania (PZ).- Progetto per la realizzazione di unfra produzione agricola ed energetica con creazione di Oasi di Protezione per la biodiversità animale e vegetale, denominato, di potenza DC 55,62 MW ed AC 48,20 MW, da realizzarsi nei comuni di Castellaneta (TA) e Laterza (TA).- Procedimento di valutazione di impatto ambientale – VIA relativo al progetto per la realizzazione di unper la produzione di energia da fonte rinnovabile, per una potenza complessiva dida realizzarsi nele relative opere di connessione e infrastrutturali, ricadenti nei Comuni di Palazzo San Gervasio (PZ), Montemilone (PZ), Acerenza (PZ), Maschito (PZ), Venosa (PZ).- Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un, della potenza complessiva pari aunito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di- Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di une delle relative opere connesse, formato da 6 aerogeneratori di potenza pari adenominatolocalizzato nei comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata (PZ).- Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di uncomposto da 15 aerogeneratori, della potenza complessiva pari a, da realizzarsi nel comune di Genzano di Lucania (PZ). Istanza di proroga del provvedimento di VIA rilasciato dalla Regione Basilicata, con D.G.R. n. 163 del 24 febbraio 2016.- Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un, avente potenza nominale pari a 19,98 MW, sito nel Comune di Matera (MT).- Procedimento di valutazione di impatto ambientale per la costruzione ed esercizio di undi potenza pari a, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Genzano di Lucania (PZ).- Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di undella potenza di picco di 59,768 MW e potenza di immissione pari a 49,174 MW, sito nel- Progetto per la realizzazione di undella potenza di 18,4191 MW, nel Comune di Pontinia (LT).