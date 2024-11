e-Novia, dimissioni in polemica del presidente Vincenzo Costanzo Russi

e-Novia

(Teleborsa) - Il nuovo CdA di, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha proceduto all'attribuzione delle deleghe e dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Consigliere, nominandolo quindi ancheBenci ha ricoperto il, tra cui: Sportfive, Ovo, Digital Magics, Giocoplast Natale, Fornaroli Polymers, Ecuphar Italia, Mr&Mrs Italy, ICIM Group. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Direttore Controllo di Gestione presso Eagle Pictures.Nella seduta del CdA, il, non ritenendo in linea con i termini e condizioni pattuiti dallo stesso e la società la proposta del consiglio di accogliere il suggerimento ricevuto dai legali della società incaricati della gestione della Composizione Negoziata della Crisi di autosospensione, da parte di ciascun consigliere, del pagamento dei propri compensi fino al buon esito del piano di risanamento della Composizione Negoziata della Crisi, ha rassegnato le propriee rinunciato all'attribuzione dei propri singoli compensi, e, per quanto concerne il consigliere indipendente, è stata confermata la sola autosospensione del compenso fino al buon esito del Piano di risanamento e rilancio e della Composizione Negoziata della Crisi.Vincenzo Costanzo Russi detiene, direttamente e/o indirettamente, 2.293.425 azioni di e-Novia, pari al. Il manager ha portato l'azienda in Borsa a fine 2022 , tuttavia l'azienda si è trovata subito in difficoltà negli anni successivi: ha chiuso il 2023 con risultato netto pari a -19,4 milioni (-9,8 milioni nel 2022) dopo svalutazioni e ammortamenti per 12,8 milioni e svalutazione in partecipazioni per 1,1 milioni.In seguito alle dimissioni di Vincenzo Costanzo Russi dalla carica di Presidente, il CdA ha nominatocome