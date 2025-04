Banca Profilo: si dimette maggioranza consiglieri, decade CdA

Banca Profilo

(Teleborsa) -rende noto che, nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione di ieri della banca, i cinque consiglieri indipendenti Michele Centonze, Francesca Colaiacovo, Giorgio Gabrielli, Gimede Gigante, e Paola Santarelli, nonché la consigliera non esecutiva Maria Rita Scolaro hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.I cinque consiglieri indipendenti hanno indicato che le ragioni delle proprie dimissioni si ricollegano a “un dissenso in merito all’applicazione del sistema di governance e alla connessa opportunità di rimettere ai soci la determinazione circa un ricambio, in tutto o anche solo in parte, nella composizione dell’organo amministrativo”.La consigliera Maria Rita Scolaro ha motivato le proprie dimissioni con “la piena condivisione sui temi di governance sollevati dai Consiglieri Indipendenti e sulla opportunità di rimettere ai soci la determinazione della composizione dell’organo amministrativo”.Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15 dello statuto sociale della Banca, essendo venuta a mancare la maggioranza degli amministratori in carica nominati dall’assemblea, l’intero Consiglio di Amministrazione della Banca deve intendersi automaticamente decaduto a far data dalla nomina del nuovo organo amministrativo da parte dell’assemblea dei soci.Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo dell’intero organo amministrativo della Banca per il giorno 20 maggio 2025, in prima convocazione e, occorrendo, il 21 maggio 2025, in seconda convocazione.Il Consiglio di Amministrazione "opererà in regime di prorogatio, in pienezza di poteri, fino alla data di ricostituzione dell’organo amministrativo, con l’unanime volontà di pieno supporto all’operatività della Banca ed al processo in corso per la sua valorizzazione".