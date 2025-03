e-Novia cede quota in Blubrake per 2,3 milioni di euro. Controllata Blimp in CNC

e-Novia

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, hadetenuta nel capitale sociale di, pari al 53,57% del capitale sociale.L'accordo, che si inerisce nel contesto di una più ampia operazione di ricapitalizzazione di Blubrake, prevede la cessione della partecipazione a favore di un pool di investitori, oltre al rimborso di un credito vantato da e-Novia nei confronti di Blubrake. Il closing dell'operazione è previsto entro il primo semestre 2025. L'operazione consentirà a e-Novia diBlubrake è un'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi di frenata antibloccaggio (ABS) per biciclette elettriche (e-bike) e cargo bike elettriche. Al 31 dicembre 2023 Blubrake ha registratoper 1.639.395 euro, unpari a -1.618.330 euro e unapari a 5.676.310 euro."La cessione di questa partecipazione si inserisce nel più ampio percorso di Composizione Negoziata della Crisi (CNC) intrapreso da e-Novia, consentendoci di ottimizzare le risorse, rafforzare il nostro focus su soluzioni ad alto valore aggiunto e accelerare il nostro percorso di sviluppo nel campo della mobilità intelligente e della robotica - ha commentato l'- Questa operazione rappresenta undel nostro modello industriale in un mercato altamente competitivo".Separatamente, e-Novia ha comunicato che(CNC). Tale scelta si è resa necessaria in ragione della situazione di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale di Blimp, e lo strumento della CNC rappresenta la soluzione più adatta al risanamento della società.Al 31 dicembre 2023 Blimp ha registrato ricavi per 1.418.619 euro, un EBITDA pari a -557.453 euro, con una perdita netta di -938.767 euro e una Posizione Finanziaria Netta (debito netto) pari a 1.778.744 euro. Ai soli fini del deposito è stata allegata al Piano una situazione economico-patrimoniale al 30 dicembre 2024, di natura gestionale e non sottoposta a revisione contabile, da cui emerge una perdita di circa 1,9 milioni di euro. Ilnei confronti di Blimp, pari a 1,2 milioni di euro al 30 dicembre 2024, è stato considerato ai fini della manovra finanziaria contenuta nel progetto di piano di risanamento di Blimp che prevede la conversione del credito di e-Novia a capitale sociale della controllata, condizionatamente rispetto al buon esito della CNC.