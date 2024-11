Google, modifiche a risultati di ricerca in Europa dopo proteste di siti di comparazione

Alphabet

(Teleborsa) -, motore di ricerca controllato dal colosso tech statunitense, sta, in risposta alle questioni sollevate da siti di comparazione prezzi, hotel, compagnie aeree, e nell'ambito degli obblighi del Digital Markets Act (DMA).Il DMA richiede "" che Google può fornire in Europa, ha scritto il, in un post sul blog della società. Nell'ultimo anno, sono state effettuate oltre 20 modifiche a Google Search, come l'introduzione di unità e formati dedicati per aumentare l'importanza dei siti di confronto gratuiti in categorie come voli, hotel e shopping, tra le altre."Abbiamo anche rimosso funzionalità utili dalla pagina dei risultati di ricerca, come le funzionalità che mostrano informazioni sui voli e funzionalità ridotte per alcune delle nostre mappe cliccabili, modifiche che hanno avuto un", ha sottolineato Bethell. I siti di comparazione hanno detto che i loro clic di prenotazione diretta sono diminuiti del 30% a causa delle recenti modifiche di Google.Google ha quindi proposto ulteriori modifiche ai risultati di ricerca europei per cercare di soddisfare le richieste degli operatori, pur continuando a soddisfare gli obiettivi stabiliti dal DMA. Tra queste:che li indirizzano a siti di confronto e risultati che li indirizzano direttamente ai siti web dei fornitori quando cercano prodotti, ristoranti, voli o hotel; altri nuovi formati che consentono ai siti di comparazione e ai fornitori di mostrare maggiori informazioni su ciò che è presente sui loro siti web, come prezzi e immagini; nuove unità pubblicitarie per i siti di comparazione."Mentre molti stakeholder sono soddisfatti delle nostre modifiche, alcuni siti continuano a chiedere di più, come un divieto totale su qualsiasi cosa sia più sofisticata di un semplice collegamento blu a un sito Web - ha detto Bethell - Ciò impedirebbe a Google di mostrare alle persone informazioni utili come prezzi e valutazioni. Di conseguenza, dobbiamo capire come tali modifiche avrebbero un impatto sia sull'esperienza utente che sul traffico verso i siti Web. Per fare ciò, eseguiremo un. Il test rimuoverà alcune delle funzionalità che sono state al centro del dibattito, tra cui la mappa che mostra dove si trovano gli hotel e i risultati degli hotel sottostanti. Invece, mostreremo un elenco di singoli collegamenti a siti Web senza nessuna delle funzionalità aggiuntive, simile al nostro vecchio formato "dieci collegamenti blu" di anni fa. I risultati torneranno alla normalità una volta terminato il test".