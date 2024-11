Open Fiber: a San Giovanni in Persiceto al via cantieri "Piano Italia a 1 Giga"

(Teleborsa) -(in provincia di Bologna) i cantieri dinell’ambito del ‘Piano Italia a 1 Giga’: il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale dellagrazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici,, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber.- spiega la nota - riguarda zone?non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. Nel comune verranno connessi oltre 2750 civici attraverso un’infrastruttura(Fiber To The Home, fibra fino a casa). L’infrastruttura, che consentirà di navigare alla velocità di, si svilupperà per circa 137 chilometri, con oltre il 50% che verrà realizzata mediante il riutilizzo di- dichiara il sindaco di San Giovanni in Persiceto- un intervento molto importante che consentirà di collegare con tecnologia FTTH oltre 2750 civici sul nostro territorio. Privati e aziende che fino ad oggi non disponevano di una connessione ad internet adeguata e che presto, grazie alla fibra ottica, potranno collegarsi alla rete in alta velocità".- prosegue l'assessore alla comunicazione- riguarderanno in larga parte le così dette aree grigie, ossia a bassa vocazione commerciale, che quindi fino ad oggi sono state penalizzate rispetto alle aree più popolose del nostro territorio. Una grande opportunità per diminuire il divario digitale e semplificare l'accesso alle tecnologie digitali ad un grande numero di cittadini”.“Grazie al buon rapporto con l’amministrazione comunale oggi a San Giovanni In Persiceto realizziamo l’infrastruttura a banda ultra larga del “Piano Italia a 1 Giga” – sottolinea, Field Manager di?Open?Fiber in Emilia Romagna -. Le potenzialità e le risorse di questa rete sono innumerevoli. Cittadini, imprese ed amministrazione comunale potranno usufruire di telemedicina, smart working, streaming HD, controllo elettronico degli accessi, e ancora,”.