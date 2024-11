Verbali Fed, incertezze su prossime mosse. Dipenderà da dati

(Teleborsa) - I componenti del direttorio della, alla riunione di politica monetaria del 6 e 7 novembre, si sono trovati d'accordo sul fatto che"ha continuato a espandersi a ritmi solidi". Le condizioni delsi sono generalmente "attenuate e ilè risalito, ma restando basso". I funzionari, inoltre, hanno concordato che "ha compiuto progressi verso l'obiettivo del 2%, ma che resta in qualche misura elevata".E' quanto emerge dai verbali pubblicati oggi dalla banca centrale guidata dain cui si sottolinea che la decisione di tagliare i tassi di 25 punti base è stata presa all'unanimità.Quanto alle prospettive di politica monetaria, i partecipanti hanno anticipato che probabilmente "sarà appropriato muoversi gradualmente verso una linea monetaria più neutrale, nel corso del tempo, se i dati risulteranno in linea con le attese, con l'inflazione che continuerà a muoversi in maniera sostenibile verso il 2% e l'economia resta vicina alla massima occupazione".