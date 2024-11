ENEA alla XVI Conferenza sull'efficienza energetica di Amici della Terra

(Teleborsa) - L'ottimizzazione del consumo energetico, le nuove tecnologie per la sostenibilità e le politiche energetiche nazionali, l'apporto del nucleare al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Questi i temi al centro dellache si terrà il 28 e 29 novembre a Roma (Palazzo Rospigliosi, Via Ventiquattro Maggio, 43).Interverranno per ENEA(direttore generale),(direttrice Dipartimento Efficienza energetica),(responsabile Divisione Strumenti, analisi e iniziative per le politiche di efficienza energetica) e(responsabile Divisione Sistemi nucleari per l'energia).