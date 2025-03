Energia e ambiente: online i volumi Airi ed ENEA

(Teleborsa) - Online da oggi iLe Innovazioni del Prossimo Futuro, a cura di, sulle prospettive tecnologiche relative a energia, decarbonizzazione, ambiente, economia circolare e simbiosi industriale. Le pubblicazioni sono state realizzate con il contribuito di Fondazione Bruno Kessler, CETMA, Cnr ITAE, InnovHub SSI, Politecnico di Milano e di Torino, RINA Consulting, SNAM e Università di Pisa per il volume sull’energia e di Cereal Docks, Certimac, CETMA, CLAN (Cluster Agrifood Nazionale), Gruppo ACEA, Gruppo CAP, Naturalia Ingredients, Neorisorse, NVNova, Pirelli, Smilab, Università degli Studi di Brescia e Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), per il volume sull’ambiente e l’economia circolare.I due volumi - scaricabili gratuitamente sul sito Airi - forniscono un quadro aggiornato diad alto impatto socioeconomico, che contribuiranno nelall’innovazione di dieci dei principali settori produttivi nazionali. Entrambe le pubblicazioni sono focalizzate sulle tecnologie con un basso grado di maturità tecnologica e su quelle vicine a inserirsi nei processi produttivi. Per ciascun scenario tecnologico viene fornita un’analisi del mercato e degli impatti socioeconomici attesi, per poi illustrare le motivazioni per lo sviluppo, lo stato dell’arte tecnologico e gli investimenti necessari nel breve-medio periodo.Più nel dettaglio, ildi innovazione, con un impatto sulle otto aree strategiche individuate dal NET Zero Industry Act: Rinnovabili (solare, fotovoltaico e termico, energia eolica onshore, rinnovabili offshore), Accumulo dell’energia (batterie, stoccaggio di idrogeno, pompe di calore), Soluzioni digitali (automazione e servizi di rete), Produzione e uso di idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile), Materiali avanzati e sostenibili per l’energia e usi finali.Il volume sull’ambiente e l’economia circolarenuovi approcci e scenari per implementare modelli di business sostenibili, come la simbiosi industriale, nonché per sviluppare tecnologie innovative per l’uso efficiente delle risorse e il recupero e riciclo di materie prime e seconde.Ilmette inoltre a disposizione una selezione di metodi e tecnologie esemplificative per l’implementazione di tali approcci in tre diversi contesti: il riciclo e la valorizzazione del fine vita (plastiche, schiume poliuretaniche, batterie); l’ingegneria ambientale (valorizzazione delle acque reflue; gestione sostenibile dei fanghi di depurazione); il settore agroalimentare (TEA-Tecnologie di Evoluzione Assistita; Tecnologie Fermentative per i prodotti Bio-Based; agricoltura conservativa).“L’attuale transizione energetica ed ecologica è guidata da evidenti priorità: gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, l’approvvigionamento energetico, considerate le situazioni e dinamiche geopolitiche contingenti, la necessità di produrne a sufficienza per i bisogni della società”, ha affermato il Presidente di Airi,. “Ma affinché la sfida possa realmente tradursi in opportunità – aggiunge – è necessario l’avvio e il proseguo di azioni a supporto della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione nel campo della produzione, distribuzione e uso dell’energia”.“In uno scenario contraddistinto dalla necessità di dotarsi di strategie e azioni per la transizione energetica, questi volumi offrono un quadro ampio ed aggiornato delle innovazioni possibili a supporto della decarbonizzazione, dell’economia circolare e della simbiosi industriale”, ha sottolineato il Direttore Generale di ENEAAl volume abbiamo contribuito con i nostri due dipartimenti che si occupano di Tecnologie energetiche e di Sostenibilità, nella prospettiva della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, a supporto delle filiere industriali, della PA e dei cittadini”, ha aggiunto Graditi. “ENEA contribuisce al perseguimento degli obiettivi della decarbonizzazione e della neutralità climatica, un processo complesso e articolato che richiede un approccio di neutralità tecnologica che metta a sistema fonti, vettori, tecnologie e soluzioni”, ha concluso.