Open Fiber e Clio Fiber insieme per potenziare la rete FTTH in Salento e ridurre il digital divide

(Teleborsa) -- operatore di rete in fibra ottica FTTH leader in Italia e tra i primi a livello europeo - e- joint venture istituita da Unidata S.p.A. e CEBF - hanno stretto un accordo che consente a Open Fiber di. L’obiettivo è(Fiber To The Home, la fibra che arriva all’interno delle abitazioni) nell’ambito del "", piano di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga finanziato con fondi del PNRR.La partnership è finalizzata ad accelerare il completamento della rete ultraveloce in Puglia, favorendopersempre più essenziali garantiti dalla connessione, in linea con gli obiettivi europei della Gigabit society e del Digital Compass."L’obiettivo principale di Open Fiber è creare un'infrastruttura di rete capace di fornire connettività ultraveloce a tutti i cittadini, e accordi come questo sono fondamentali per accelerare lo sviluppo della Regione grazie alla nostra rete in FTTH – ha commentato– La nostra infrastruttura, infatti, è in grado di raggiungerecon il massimo delle performance su tutti i dispositivi. In questo modo cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni potranno accedere senza interruzioni a lavoro da remoto, didattica online, servizi pubblici, telemedicina, domotica e intrattenimento".La rete ultrabroadband realizzata in Puglia da Open Fiber nell’ambito dal "Piano Italia a 1 Giga", a oggi,"Clio Fiber nasce per sviluppare reti FTTH nei centri rurali del Salento e colmare il gap tecnologico rispetto ad altre aree più sviluppate del Paese. In quasi due anni di attività – ha dichiarato– abbiamo esteso la nostra rete in. Il nostro obiettivo è quello di permettere all’utenza residenziale, economica ed istituzionale di poter accedere ai servizi digitali, ormai essenziali nella quotidianità, attraverso una rete in fibra ottica progettata e realizzata con i più innovativi criteri"."L’accordo tra Clio Fiber e Open Fiber – ha proseguito il CEO di Clio Fiber – diventa ulteriormente importante poiché unisce le competenze e le risorse tecniche ed economiche delle due iniziative industriali in Puglia e nello specifico in Salento. Grazie anche a questo accordo, viene riconosciuto il ruolo importante che Clio Fiber ha sul territorio in cui opera oltre alla qualità e professionalità del lavoro svolto. Siamo certi che la collaborazione con Open Fiber porterà significativi benefici al territorio e accelererà lo sviluppo di questa infrastruttura di prioritaria importanza".