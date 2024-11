Quaestio SGR lancia un fondo alternativo sulle Insurance Linked Securities

(Teleborsa) -lancia il fondo alternativo, strategia innovativa che investe in Insurance-Linked Securities (ILS). Il fondo, che combina efficacemente strumenti quotati e privati, consentendo l'accesso a tutto il settore, è gestito da Davide Saccone, Portfolio Manager di Quaestio SGR ed ha attualmente 130 milioni di euro di asset in gestione. Si tratta di una strategia particolarmente adatta sia per gli investitori UHNW che mirano a inserire un elemento strategico di decorrelazione nel loro portafoglio, sia per le istituzioni che desiderano beneficiare di una politica di distribuzione vantaggiosa e di interessanti prospettive di rendimento., Chief Investment Officer di Quaestio SGR ha commentato: “Il mercato delle obbligazioni legate a contratti assicurativi è cresciuto a doppia cifra negli ultimi 20 anni, superando i 50 miliardi di USD a livello globale. Questa asset class ha registrato una crescita eccezionale negli ultimi anni, e le prospettive indicano un consolidamento di questo trend. Negli anni queste allocazioni sono diventate gradualmente una componente stabile delle allocazioni strategiche di Quaestio. Essa consente di bilanciare i rendimenti e offrire un ulteriore motore di performance, non correlata ai tradizionali rischi azionari e obbligazionari. Quaestio ha deciso di offrire l’accesso a questo mercato tramite una soluzione multimanager che permette di investire nell'asset class beneficiando di diversificazione e costi di gestione contenuti”., Head of Sales & Marketing di Quaestio SGR ha commentato: “Le Insurance Linked Securities (ILS), delle quali i Cat Bond risultano essere un sottoinsieme, promuovono un approccio proattivo alla prevenzione e mitigazione dei rischi assicurativi, incoraggiando inoltre una gestione ambientale più responsabile. Questo contribuisce a rafforzare una resilienza sistemica, elemento cruciale per affrontare i cambiamenti climatici e gestire in modo sostenibile eventi estremi.”