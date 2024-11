Bper anticipa rimborso prestito obbligazionario da 200 milioni di euro

Bper

(Teleborsa) -ha comunicato ai portatori delsubordinato denominato "" che intende procedere ilal rimborso del predetto prestito obbligazionario in via integrale e anticipata rispetto alla data di scadenza, prevista nel regolamento del prestito obbligazionario il 20 dicembre 2029.Tale rimborso anticipato è stato autorizzato dalla competenteIl prestito obbligazionario sarà(cioè al 100% del valore nominale outstanding pari a 200 milioni di euro) oltre agli interessi maturati sino alla Data di Rimborso (esclusa), in conformità con quanto previsto dall’art. 13 (Pagamenti) del citato regolamento.A seguito del rimborso anticipato, il Prestito Obbligazionario verrà cancellato e delistato dal mercato