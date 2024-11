Giorgetti: fondamentale equo e fedele adempimento a doveri fiscali

(Teleborsa) - "Tra i doveri previsti espressamente dalla nostra Costituzione ve né uno molto importante che voglio richiamare: concorrere alle spese pubbliche, ciascuno in ragione della propria capacità contributiva. Un dovere inderogabile che ne richiama un altro altrettanto fondamentale, sempre previsto dalla Costituzione, quello di solidarietà economica". Lo ha detto il ministro dell'Economia,intervenendo alla Giornata della legalità finanziaria al Comando generale della Guardia di Finanza. "Infatti - ha aggiunto - solo attraverso l'equo e fedele adempimento dei doveri fiscali da parte dei contribuenti, lo Stato può raccogliere le risorse per soddisfare i bisogni pubblici"."L'educazione finanziaria non deve essere una prerogativa di pochi esperti in materia, ma piuttosto un diritto garantito a tutti. Una sorta di bussola per orientare le nostre decisioni"."Possedere conoscenze adeguate per gestire al meglio le proprie risorse economiche aiuta innanzitutto a dare il giusto valore al denaro e quindi al risparmio per investire e costruire con fiducia e cognizione un futuro solido e sereno" ha sottolineato il Ministro che, ricordando le parole del presidente Mattarella in occasione della 100esima Giornata mondiale del risparmio,