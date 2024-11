Mooney e PayDo ampliano partnership per favorire ritiro e versamento contante in modo capillare

(Teleborsa) - In un contesto in cui la digitalizzazione ha semplificato l'esperienza nel mondo dei, anche. E la sfida sarà creare reti di distribuzione alternative con servizi transazionali che integrino esperienze d'uso fisiche e digitali, le quali porteranno ulteriori opportunità di business, grazie all'evoluzione di un modello di servizio sempre più capillare in Italia e in Europa.Questo il focus dell'"Evoluzione del modello di distribuzione per i servizi transazionali: prospettive future di prelievi e versamenti", ospitato ale promosso da Mooney, la fintech italiana di prossimità, e PayDo, startup italiana B2B attiva nel mondo fintech che ha sviluppato una suite di servizi a valore aggiunto per innovare l'esperienza dei pagamenti.All'incontro hanno partecipato rappresentanti del mondo bancario, fintech e della consulenza che hanno delineato il futuro dei servizi di prelievo, insieme a, Executive Director Strategy & Business Development di Mooney, e, CEO di PayDo. Il panel è stato moderato da Anna Omarini, Ricercatrice dell'Università Bocconi e Vicepresidente Italia Fintech."Il futuro dei servizi transazionali sarà sempre più orientato ai canali digitali ed alle reti di prossimità che possano garantire ai cittadini rapidità, capillarità e soprattutto comodità nell'usufruire di operazioni, come prelievo e versamento, contestualmente ad altre esperienze di acquisto - ha commentato Salvatore Borgese - L'evoluzione normativa, oltre che l'esperienza del consumatore, spingerà il, le quali potranno ottenere grandi benefici in termini di pedonabilità, profitto e fidelizzazione della clientela grazie all'erogazione di questi servizi"."Questa iniziativa è importante perché facilita l'accesso al contante per i cittadini e rappresenta un supporto utile alle strategie delle banche e dei PSP - ha dichiarato Donato Vadruccio - Inoltre, risponde alle aspettative dei regolatori europei, che richiedonoanche nei paesi altamente digitalizzati"."Per questo possiamo dire di essere più che orgogliosi di essere il partner tecnologico di questo progetto e di continuare la nostra collaborazione con Mooney, offrendo una tecnologia cloud scalabile, capace di integrare diversi attori che, oltre a fornire il servizio ai clienti, potranno rendere disponibile la propria rete per il servizio di versamento e prelevamento - ha aggiunto - Credo che questo progetto possa davvero rappresentare".