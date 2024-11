Philip Morris: investimenti per una filiera agricola integrata e sostenibile

(Teleborsa) - "Conferma un investitore estero tra i più grandi del nostro paese negli ultimi 10 anni che hacon un investimento in agricoltura che arriva ormai da oltre un decennio con un altro decennio davanti. Quindi con il miliardo di euro che abbiamo investito oggi, sommiamo il miliardo di euro investito in un impianto produttivo, il, e che esporta quello che producono gli agricoltori in 50 paesi del mondo, creando veramente una filiera integrata che ha un futuro", dichiara, in occasione delsiglato tra Philip Morris Italia e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste."Con l'accordo storico definito questa mattina, stiamo dando una prospettiva ai nostri coltivatori per i prossimi anni, così come fatto dal 2011. Adesso loro hanno una certezza, possonoper un'agricoltura moderna e soprattutto più competitiva e sostenibile. Inoltre, attraverso questo accordo, intendiamopoiché la durata prolungata dell'intesa offre l'opportunitàdi promuovere il ricambio generazionale, lo sviluppo di competenze e una formazione. Siamo sicuri che, cosìfacendo, possiamo dare una lunga visione all'accordo di filiera Philip Morris con la coltivazione italiana", ha dichiarato