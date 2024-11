"Un oceano di opportunità": a Milano centinaia di giovani per il futuro del mare

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si è conclusa oggi, presso il, la quarta edizione del, organizzata da, realtà non profit italiana operante a livello internazionale per la tutela dell’ambiente marino, in collaborazione cone con il patrocinio delL’evento, dedicato aglidi Milano e provincia, ha rappresentato un'importante occasione per sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza della protezione dell'e sul ruolo cruciale che le loro scelte quotidiane rivestono nel preservare gli. Con il tema “Un oceano di opportunità”, questa edizione ha voluto ispirare e stimolare la creatività dei partecipanti, esplorando le numerose possibilità offerte dal mare nei settori della blue economy, dello sport, del cinema, dell’arte e della scienza. L’obiettivo è stato far emergere l’oceano come una risorsa inesauribile di innovazione e ispirazione per un futuro sostenibile.L’incontro, moderato dalla giornalista ambientale Giorgia Bollati, ha visto gli, tra cui Anna Scavuzzo, Vicesindaco e Assessora all’Istruzione di Milano, Daniele Cassioli, atleta paralimpico di sci nautico, e Sandro Carniel, oceanografo di rilevanza internazionale, che ha approfondito il legame tra oceano e bilancio climatico globale. A loro si sono aggiunti Andrea Grieco, attivista ambientale appena tornato dalla COP29 sul clima, Carlotta Santolini, co-founder di BluEat - un’innovativa startup focalizzata sulla commercializzazione del granchio blu - che ha mostrato come scienza e imprenditoria possano contribuire alla protezione dell’ambiente marino, e Valerio Ferrara, regista e sceneggiatore, che ha parlato del potere del cinema nel sensibilizzare il pubblico alla causa oceanica., Presidente di One Ocean Foundation, ha dichiarato: "Il mare inizia anche da qui, dalle grandi città. Con questo evento, vogliamo coinvolgere i giovani, futuri ambasciatori della tutela del nostro patrimonio marino, dimostrando loro come ogni singola azione quotidiana possa davvero fare la differenza. Ogni scelta che facciamo è un passo verso un mondo più sostenibile, e il mare è al centro di questa trasformazione. Promuovere conoscenza e azione nei confronti dell’ambiente significa preparare le giovani generazioni ad affrontare la sfida ambientale di domani, ispirandole su come il mare e l’economia blu possano diventare un’occasione di crescita umana e professionale".“Milano è una città lontana dal mare ma non è una città che dimentica il mare - ha sottolineato la Vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Milano-, impegnata nel fare in modo che tutti i cittadini di tutte le età, a partire dai più giovani, sentano la responsabilità, ovunque si trovino, nei confronti dell’acqua. Qui in città e quando sono in giro per il mondo, consapevoli della bellezza e non solo del dovere di occuparsi di uno dei beni e delle risorse più importanti per il nostro Pianeta. Eventi come quello di oggi, che con piacere sosteniamo, sono quindi parte integrante di questo messaggio che vogliamo lasciare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze".Durante l’evento è stata lanciata la nuova, un progetto di Intesa , gestito dal Giffoni Film Festival in collaborazione con Coming Soon, Siamo Jedi e One Ocean Foundation. La sfida invita i giovani a trasformare idee in messaggi capaci di sensibilizzare sulle sfide che affrontano i nostri mari. I ragazzi, guidati dai loro insegnanti, si trasformeranno in veri e propri creativi per concepire un’idea di Blue Business sostenibile e ideare un soggetto per un video capace di promuoverla., responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs Intesa Sanpaolo: "Intesa Sanpaolo ha avviato numerose iniziative per approfondire le nuove opportunità che possono generarsi dalla blue economy, tra cui l'avvio di un Osservatorio dedicato, in partnership con l’Università Bocconi. La banca fa leva su un ampio ecosistema di partner come One Ocean Foundation ma anche imprese e istituzioni per supportare le nuove generazioni a comprendere le grandi trasformazioni dell'economia e della società e affrontarle più consapevolmente. Con Build Your Future abbiamo incontrato più di 9000 studentesse e studenti in tutta Italia per sensibilizzarli sulle competenze del futuro, tra cui quelle legate ad un utilizzo più responsabile e sostenibile delle risorse generate dalle acque, mari e oceani".