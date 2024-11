Cloudia Research indica finalità nuovo piano acquisto azioni

Cloudia Research

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nel settore della trasformazione digitale, quotata su Euronext Growth Milan, rende noti gli obiettivi strategici del nuovo, in seguito all’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dello scorso 22 novembre.Gli obiettivi del piano di buyback - si sottolinea - sonoa supporto delle operazioni strategiche della Società;del titolo sul mercato di riferimento; introdurre un importanteper i dipendenti dirigenti, manager e dipendenti che hanno fortemente contribuito alla crescita della Società in fase pre e post IPO, a cui viene riconosciuto un alto potenziale per lo sviluppo societario; consentire, quali ad esempio operazioni di acquisizioni e/o fusioni (M&A), in relazioni alle quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari.La Società ha previstoordinarie, pari al, che supporterà le operazioni di gestione caratteristica e le operazioni di finanza straordinaria, in linea con le strategie imprenditoriali pianificate.