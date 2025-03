Snam, CdA propone primo piano di azionariato diffuso rivolto a tutti dipendenti

Snam

(Teleborsa) - Il CdA di, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha. L'Assemblea Ordinaria è convocata per deliberare in merito: all'approvazione del bilancio di esercizio 2024; alla destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; all'approvazione del Piano di azionariato diffuso 2025-2027; all'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.Il CdA propone all'Assemblea di autorizzare l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi, sino ad un limite massimo di n. 120.000.000 di azioni ordinarie Snam, pari a circa ildella società, avuto riguardo anche alle azioni proprie già possedute dalla Società e per un esborso massimo pari a 500 milioni di euro.Le azioni propriedalla società al 19 marzo 2025 ammontano a 6.461.439 pari allosociale.In sede di assemblea verrà sottoposta agli azionisti la proposta di, che nasce con l'obiettivo di consentire ai dipendenti di investire in Snam, diventandone azionisti e condividendo così il valore generato dall'azienda in un orizzonte di lungo periodo. Il piano, che prevede adesione volontaria, èe mira a consolidarne il senso di appartenenza, incentivando la loro partecipazione agli obiettivi del Gruppo e all'ulteriore creazione di valore.Il Piano mira a coinvolgere primariamente. L'adesione al Piano prevede la possibilità di ricevere azioni matching, azioni welcome (in occasione della prima adesione al piano) e diritti all'assegnazione di azioni loyalty, subordinatamente all'investimento in azioni Snam mediante il ricorso a risorse proprie o tramite la conversione del premio di risultato (nell'ambito del negoziato sindacale), nel corso di tre attribuzioni annuali di assegnazione negli anni di competenza 2025, 2026 e 2027.