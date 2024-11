Disservizi Worldline, Nexi: non ci sono informazioni certe su tempistiche di risoluzione

Worldline

Nexi

(Teleborsa) - In riferimento al grave incidente comunicato da, che ha generato importanti disservizi su diverse banche in Europa e in particolar modo in Italia,ha comunicato che "attualmente".Il colosso francese ha spiegato stamattina che i problemi hanno avuto origine dadelle autorità locali."Worldline ha comunicato che sta lavorando per identificare potenziali soluzioni alternative per riattivare i servizi, in attesa che l'infrastruttura fisica danneggiata venga ripristinata - afferma Nexi - Al momento".Per quanto riguarda gli impatti in Italia, sono interessati esclusivamente i servizi di pagamento operati attraverso, di cui quest'ultima è unicamente responsabile.Nexi "continua il costante monitoraggio sui tavoli tecnici e ha già rafforzato il presidio dei canali di assistenza ai propri Partner e alla clientela finale" e, in attesa di aggiornamenti da parte di Worldline sulle tempistiche di risoluzione, ha "avviato un'indagine e".