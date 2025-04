Epta, fatturato 2024 sale a 1,68 miliardi di euro. Michaela Castelli nuova presidente

Acea

Nexi

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nella refrigerazione commerciale, ha chiuso l'con unpari a 1.682 milioni di euro, in incremento del 17% rispetto al 2023. La crescita ha interessato principalmente le Business Unit Retail e After Sales, mentre la BU Food & Beverage ha mantenuto livelli stabili. A livello geografico, a seguito anche dell'operazione di joint venture con Viessmann Refrigeration Solutions, il mercato tedesco ha segnato un incremento significativo (+68%), mentre la crescita nelle Americhe e nell'area APAC ha contribuito al consolidamento della posizione globale di Epta.L'è stato pari a 155 milioni di euro (+7,5% rispetto al 2023), con undel 9,2%. L'è stato di 50 milioni di euro, in contrazione del 10% rispetto ai 56 milioni registrati nel 2023, per via principalmente dei costi one off relativi all'integrazione delle società della joint venture con Viessmann e alle attività di M&A effettuate.L'al 31 Dicembre 2024 è di 94 milioni di euro, in miglioramento rispetto al precedente esercizio. Solida la struttura finanziaria del Gruppo, evidenziata da un leverage pari a 0,61x l'EBITDA e al 17,6% rispetto al Patrimonio netto.L'assemblea di Epta ha deliberato la nomina del nuovo CdA, di cui. Marco Nocivelli mantiene la carica di CEO e la gestione operativa del Gruppo. Nata a Roma nel 1970, Castelli ha iniziato la carriera collaborando con primari studi legali italiani, occupandosi di diritto societario e mercati finanziari. Successivamente, ha lavorato per nove anni in Borsa Italiana, fornendo assistenza agli emittenti quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa price sensitive, compliance e corporate governance. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano, ha maturato una significativa esperienza come componente di Consigli di Amministrazione di importanti società quotate e non; nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo in importanti aziende italiane. È stata Presidente didal giugno 2018 fino al febbraio 2023 e Presidente didal dicembre 2015."Oggi presentiamo risultati importanti, frutto dell'impegno delle nostre persone e della visione strategica che ci guida da anni, ma soprattutto diamo il nostro più caldo benvenuto alla nuova Presidente del Gruppo Michaela Castelli, la cuie perseguire i nostri obiettivi strategici - ha dichiarato- Il 2024 è stato un anno di ascolto delle esigenze delle nostre 8 mila EptaPeople e di crescita internazionale: abbiamo rafforzato la nostra posizione in Europa, ampliato la nostra presenza in America e APAC e consolidato la leadership nel settore della refrigerazione sostenibile".