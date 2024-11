Matacena (Commercialisti): “Impegno e innovazione per il futuro”

(Teleborsa) -rafforzando il prestigio dei colleghi e ponendo al centro delle proprie attività le loro esigenze. Priorità strategiche includono: la formazione di alto livello con eventi e corsi specialistici, il dialogo costante con le istituzioni per risolvere le criticità professionali e l’adozione di iniziative concrete per favorire l’inserimento e la crescita dei giovani colleghi e tirocinanti, come l’azzeramento delle quote di iscrizione per i nuovi membri”. Lo affermapresidente dell’Odcec di Napoli Nord in occasione dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli iscritti.“Il Consiglio ribadisce la centralità della categoria nel sistema economico e sociale. L’obiettivo, conclude Matacena.del bilancio di previsione 2025. Questo risultato – ha sottolineato Sandro Fontana, consigliere tesoriere dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord - dimostra che i colleghi riconoscono e apprezzano l’impegno che il consiglio sta profondendo per portare avanti questo mandato. Anche per il 2025, la quota di iscrizione al nostro Ordine si conferma tra le più basse d’Italia. Inoltre, abbiamo ribadito la decisione di non applicare alcuna quota contributiva per i neoiscritti, un segnale concreto di supporto verso i nuovi professionisti.Il bilancio per il prossimo anno - ha evidenziato Fontana - è stato elaborato per garantire la tutela dell’immagine del dottore commercialista, offrire un sostegno ai giovani colleghi,