Garofalo, nel 2024 in forte crescita ricavi ed Ebitda. Proposto dividendo di 0,086 euro

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Nel 2024, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha registrato ricavi per 470,7 milioni di euro, in crescita di 102 milioni rispetto al 2023 (+27,7%). L'Ebitda rettificato risulta pari a 78,5 milioni (+17,1%), l'utile netto è di 21,8 milioni (+4,7%). Il Patrimonio netto di gruppo risulta in aumento a 333,1 milioni di euro mentre la posizione finanziaria netta è scesa a 199 milioni, con una leva finanziaria pari a 2,5x.L'azienda segnala che la performance in crescita su tutti gli indicatori è stata trainata dall'attività privata Out-of-pocket (+6,5%) e da quella Fuori-Regione (+8,5%).Il Consiglio di amministrazione ha proposto undi 0,086 euro per azione (pari al 35% di pay-out) e il proseguimento del programma di buy-back. Inoltre è sta avanzata la proposta di un'ulteriore fase di sviluppo basata su crescita, investimenti e remunerazione degli azionisti."Il 2024 è stato un anno di grande crescita per GHC, con performance eccellenti che dimostrano la nostra capacità di migliorare l’efficienza operativa di tutte le nostre strutture, incluse quelle di recente acquisizione – ha commentato l’Amministratore Delegato del Gruppo GHC,–. Forti di tali risultati, oggi proponiamo con orgoglio all’Assemblea la distribuzione di un dividendo, per la prima volta dall’avvio del mio percorso imprenditoriale, ad ulteriore conferma della fiducia nel nostro percorso di sviluppo. In un contesto di crescente domanda di prestazioni assistenziali, il nostro impegno per l’innovazione e la qualità è più forte che mai. Nel 2024 abbiamo investito oltre 22 milioni di euro in ampliamento ed innovazione dell’offerta, consolidando la nostra posizione di leadership e rispondendo in modo sempre più efficace alle esigenze del settore. Ora guardiamo al futuro con determinazione, consapevoli che crescita – organica e per linee esterne – innovazione e centralità del paziente sono i pilastri su cui continueremo a costruire il nostro futuro".