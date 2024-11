Proroga scadenze programma 2025 e PNRR: accolte le richieste Anief

(Teleborsa) - Il sindacato ha ottenuto una proroga di 45 giorni per alleggerire il carico amministrativo delle segreterie scolastiche, accolta con soddisfazione dal presidenteDi seguito le nuove tempistiche:15 gennaio 2025: Predisposizione del programma annuale e della relazione illustrativa da parte delle scuole; invio ai revisori dei conti per il parere di regolarità.15 febbraio 2025: Rilascio del parere da parte dei revisori dei conti (anche telematicamente).15 febbraio 2025: Delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto, anche senza il parere dei revisori.PNRR (D.M. 65/2023 e D.M. 66/2023)20 dicembre 2024: Scadenza per gli affidamenti relativi al D.M. 65/2023.20 gennaio 2025: Scadenza per gli affidamenti relativi al D.M. 66/2023.Tuttavia, Alberico Sorrentino, responsabile del Dipartimento Anief-Condir, ha sottolineato che le proroghe, pur rappresentando un passo avanti, non risolvono il problema del sovraccarico amministrativo e della carenza di personale. Ha proposto la convocazione di un tavolo permanente al Ministero per affrontare in modo strutturale le criticità del PNRR e delle procedure scolastiche."La proroga accoglie la nostra richiesta, ma resta urgente una soluzione strutturale per evitare che complessità e sovrapposizione di progetti compromettano il successo delle iniziative", ha dichiarato