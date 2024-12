Borse valori, Fitch: nel 2025 attesa crescita dei ricavi non-trading e aumento IPO

(Teleborsa) - Leglobale avranno una, supportata da modelli aziendali resilienti con caratteristiche anticicliche e franchising solidi. Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema, sottolineando che una maggiore diversificazione dei ricavi da ricavi ricorrenti e non basati sui volumi dovrebbe migliorare la redditività già solida.Letrarranno vantaggio dalla, dai maggiori volumi di negoziazione sia su azioni che su derivati ??e da un. Una solida redditività e modelli aziendali generatori di cassa dovrebbero aiutare a ridurre l'indebitamento dopo le acquisizioni degli ultimi anni. "L'appetito per ulteriori transazioni su larga scala sarà probabilmente limitato", si legge nel report, ma Fitch si aspetta che le aziende continuino a cercare opportunità per ampliare e diversificare i propri dati, analisi e capacità tecnologiche.I profili aziendali e la redditività delledovrebbero rimanere solidi nel 2025. Ciò sarà supportato da una, dovuta a condizioni macroeconomiche migliorate e tassi di interesse più bassi. Le borse nazionali sono tra le istituzioni finanziarie non bancarie con il rating più alto nei loro paesi, riflettendo profili aziendali solidi, performance resilienti anche in condizioni macroeconomiche difficili e una minore esposizione diretta al debito sovrano rispetto ad altre istituzioni finanziarie.Levedranno forti volumi di compensazione nel 2025, supportati da un'e daper promuovere la compensazione centrale. Fitch prevede che il rischio di credito della controparte rimanga sostanzialmente stabile, sebbene superiore ai livelli pre-pandemia. Le pressioni sui profili finanziari dei membri della compensazione potrebbero derivare da tassi di interesse ancora elevati e rischi geopolitici elevati., i depositari centrali di titoli internazionali e le piattaforme di fondi continueranno a beneficiare dell'aumento dei volumi di regolamento e custodia e del miglioramento degli afflussi di fondi, guidati da una più forte attività di mercato. Il reddito netto da interessi è destinato a diminuire, ma continuerà a contribuire in modo significativo alle entrate, a causa solo di cali graduali dei tassi di interesse.