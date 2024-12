Coldiretti, Filiera italia e agritech insieme per futuro filiere agroalimentari

(Teleborsa) -hanno avviato una collaborazione al fine di incentivare l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate nella gestione dei processi produttivi e nella realizzazione di prodotti e servizi.Questa iniziativa - spiega la nota. Le attività previste includono il dialogo diretto con le aziende.Con questo spirito, saranno organizzati una serie di workshop online, in collaborazione con Agritech e Filiera Italia, nell’ambito dell’accordo con Agritech - Centro Nazionale per lo Sviluppo di Nuove Tecnologie in Agricoltura, che si terranno tra dicembre 2024 e gennaio 2025.Gli incontri rli. Questi incontri offriranno un confronto diretto con esperti di settore su temi chiave per la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole.La digitalizzazione "è una priorità strategica per Coldiretti,