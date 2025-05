CDP Equity e Trilantic Europe completano acquisto della maggioranza di Diagram

(Teleborsa) - È stato perfezionato il, avviata il 21 dicembre 2024, da parte di CDP Equity (controllata dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), e Trilantic Europe, primario investitore di private equity paneuropeo leader nel mid-market.CDPE e Trilantic Europe hanno acquisito una quota del 41,6% ciascuno, per un, che deteneva Diagram dal dicembre 2022. BF Agricola, società del gruppo BF attiva nei settori agroindustriali, ha mantenuto, con un'operazione di reinvestimento, una partecipazione del 15% rispetto alla quota inizialmente detenuta del 20%. Il restante 2% è detenuto dal management che reinveste in parte i proventi credendo al nuovo corso e alla futura espansione della società al fianco dei nuovi soci.Con, Diagram offre servizi di agricoltura di precisione, soluzioni tecnologiche e applicazioni software specifiche per il settore agricolo a disposizione di aziende agricole, filiere agroalimentari, istituti finanziari ed assicurativi ed enti pubblici. L'azienda ha un portafoglio clienti che copre oltre 3 milioni di ettari gestiti in Italia e oltre 500 mila all'estero, più di 1.000 tra dipendenti e collaboratori e oltre 450 partner in diverse sedi operative, tra cui le principali in Italia e nel Regno Unito.L'investimento di CDP Equity e Trilantic Europe è destinato a supportare ulteriormente la strategia di crescita di Diagram, favorendo sia lo sviluppo organico sia, con l'obiettivo di espandere la gamma di prodotti e soluzioni tecnologiche, accelerando la penetrazione nei mercati nazionali e internazionali, sia pubblici sia privati.