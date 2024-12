Foti nuovo ministro al posto di Fitto: giuramento al Colle

(Teleborsa) - Oggi il capogruppo alla Camera di FdI,che erano di Raffaele Fitto diventato vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme.Non è stato facile trovare ila riempire la casella lasciata libera da Fitto, neo Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea, tanto che per settimane si è ipotizzato di individuare più figure, cui affidare le diverse deleghe, fatto salvo che Pnrr e Coesione fin dall'inizio si sono immaginati proseguire di pari passo. Si era parlato soprattutto dell'attuale capo dei servizi (e sherpa del G7), Elisabetta Belloni, di Giulio Terzi di Sant'Agata e di Edmondo Cirielli con la presidente del Consiglio che ha soppesato pro e contro delle varie opzioni sul tavolo, optando alla fine, per, così laHa una lunga carriera parlamentare alle spalle e, da capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, ha saputo dimostrare in questa legislatura il suo valore e la sua competenza, guidando il principale partito di maggioranza a Montecitorio. È un militante, appassionato e coerente, che ha dedicato fin da giovanissimo la sua vita al servizio della sua comunità e della Nazione".conclude Meloni.