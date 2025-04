SdR, Foti (Assoreti): saper aspettare ed essere pazienti è la strada per avere grandi ritorni

Fineco

(Teleborsa) - ". Penso che la capitalizzazione composta dovrebbe essere insegnata fin dalle elementari, non la formula che oggi c'è l'AI ma il concetto. L'effetto positivo della capitalizzazione composta su un investimento ben fatto è enorme, mentre l'effetto dell'inflazione su un investimento mal fatto è devastante". Lo ha affermatoe CEO di, nella plenaria di apertura della 15esima edizione del Salone del Risparmio , il più grande evento italiano dedicato all'industria del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano."Siamo consapevoli che sul lungo periodo il miglior modo per proteggere e valorizzare il patrimonio dall'inflazione è investire sull'economia reale - ha detto Foti - Capire che"."La lezione da una fase come questa è che il mercato fa il suo lavoro, l'economia reale andrà nella giusta direzione, e- ha sottolineato il Vicepresidente di Assoreti - Cominciamo a fare i conti con la grandissima opportunità che offre il tempo".