Zangrillo: “Una pubblica amministrazione per i giovani: moderna, meritocratica e attrattiva”

(Teleborsa) - "Con l’: aprire le porte della Pubblica amministrazione ai giovani degli ITS Academy, figure con competenze tecniche e digitali essenziali per affrontare le sfide del presente e del futuro. Un modello che integra studio, lavoro e crescita, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di contribuire al processo di modernizzazione della spina dorsale del Paese.” Così il ministro per la Pubblica amministrazione,, promosso dal Dipartimento Istruzione di Forza Italia.La misura si inserisce in una strategia più ampia promossa dalper attrarre i talenti e offrire loro opportunità di crescita e di valorizzazione.Proprio in quest’ottica, Zangrillo ha parlato di un vero cambio di paradigma: "La Pubblica amministrazione ha bisogno di energie nuove, competenze aggiornate e persone motivate. I giovani cercano luoghi di lavoro flessibili, innovativi, ambienti dinamici dove potersi realizzare.: deve diventare – e per molti già lo è – un contesto di crescita, capace di valorizzare il talento".Il ministro ha sottolineato come competenze e merito siano i pilastri su cui costruire una Pubblica amministrazione moderna, ricordando le numerose iniziative messe in atto dal Dipartimento della Funzione pubblica per preparare le persone non solo a ciò che devono fare, ma anche a ciò che devono essere. "Questo approccio, più umano e attitudinale, mira, valorizzando la crescita completa delle persone", ha concluso il titolare della Funzione pubblica.