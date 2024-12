Risparmio "fai da te", crescono investimenti connotati da potenziale conflitto d'interesse

(Teleborsa) -, la cui natura si sposta progressivamente dall'offerta di strumenti finanziari emessi dalle stesse banche agli incentivi di collocamento. È quanto emerge da un focus contenuto nell' ultima indagine della CONSOB sul risparmio "fai da te" , ovvero il risparmio amministrato dagli intermediari per conto della clientela retail.Tra il 30 giugno 2010 e il 30 giugno 2023, l'dello stock diè cresciuta dal 41% al, con controvalori passati da 333 miliardi di euro a circa 606 miliardi di euro; parallelamente, lo stock di strumenti non in conflitto si è ridotto da 478,5 miliardi di euro (59%) a 430 miliardi di euro (41,5%).Sono statele seguenti circostanze connesse a specifiche tipologie di strumenti finanziari che possono in astratto determinare situazioni della specie: strumenti emessi dalla medesima banca che agisce da depositario per la clientela; strumenti emessi da ente controllante o altro soggetto appartenente al Gruppo della banca depositaria; strumenti finanziari che normalmente prevedono la percezione di inducements (anche di tipo ricorrente) per il distributore/depositario.Lo studio evidenzia che la composizione dei titoli in conflitto si è progressivamente spostata verso strumenti che prevedono il(dall'8,7% al 37,3%), a discapito dida banche, enti controllanti o altri soggetti appartenenti al medesimo Gruppo (in calo dal 32,4% al 21,2%).Tra gli strumenti finanziari in conflitto, glipesano complessivamente per l'87,7% (circa 532 miliardi di euro), iil 7% (43,6 miliardi di euro), leil 2,7% (16,3 miliardi di euro) e lel'1,9% (11,5 miliardi di euro).I titoli non in conflitto sono riconducibili primariamente a, ai quali fanno capo circa 349 miliardi di euro (50,4%), ad(ordinarie, speciali, privilegiate, di risparmio) per circa 133 miliardi di euro (31%), ad(ad esempio, ordinarie, subordinate, strutturate) per 28,4 miliardi di euro (6,6%) e adper 21,4 miliardi di euro (5%).