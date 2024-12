Rocket Sharing Company riapre la procedura di ABB

Rocket Sharing Company

(Teleborsa) -, startup quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, haper consentire la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale fino all'importo massimo residuo complessivo (comprensivo di sovraprezzo) di 272.980 euro.L'ABB potrà essere chiuso e riaperto in qualsiasi momento al fine di consentire ulteriori sottoscrizioni fino all'importo massimo deliberato entro ildi sottoscrizione fissato al. Il prezzo di collocamento sarà determinato al completamento dell'Accelerated Bookbuilding.Rocket Sharing ricorda che l'Aumento di Capitale è strettamentee funzionale a sostenerne il rafforzamento, considerata le opportunità di crescita strategica che potrà derivare anche dall'opportunità di sviluppare delle future partnership commerciali e/o sinergie, anche di tipo industriale, nonché dall'opportunità di allargare il network relazionale, commerciale e finanziario derivante dagli investitori, ritenuti strategici dalla società, in linea con quanto dichiarato in sede di IPO.