Riba Mundo avvia ristrutturazione del debito dopo grave incendio

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) -, tech company specializzata nei Big Bata attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo e quotata su Euronext Growth Milan, ha presentato al Tribunale di Valencia la comunicazione diprevista dall'articolo 585 e seguenti del Decreto Reale Legislativo 1/2020, del 5 maggio, che approva il testo riformulato della Legge Fallimentare ai sensi del diritto spagnolo.Tale procedura è a supporto dell'avvio di un processo di negoziati per pervenire ad un, a cui la società è costretta in seguito alverificatosi il 25 gennaio 2025 nelle proprie strutture, in particolare, nel capannone destinato al magazzino centrale, dove era immagazzinata la maggior parte dello stock della società, allo scopo di garantire la redditività della società a breve e medio termine.La società, inoltre, ha reso noto di aver ricevuto ledel consigliere senza deleghe, il quale detiene indirettamente il 9,83% di Riba Mundo tramite la società Gioya 1218 SL (quest’ultima partecipata al 50% dal consigliere). Poeta non ha reso note le motivazioni delle dimissioni.