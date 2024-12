Vivenda Group, -1,05% nel primo giorno a Piazza Affari

Vivenda Group

Euronext

(Teleborsa) -, concessionaria di pubblicità leader nel settore dell'Out Of Home Advertising e in particolare nell'installazione pubblicitaria di grandi dimensioni in luoghi di massima visibilità pubblica, ha chiuso il. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a, rispetto a un prezzo di collocamento di 0,95 euro, raggiungendo una capitalizzazione di 7,16 milioni di euro.Il titolo ha oscillato tra un minimo di 0,90 euro e gli 0,99 euro dell'apertura. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di circa 318 mila euro, con 102conclusi e 336.000 azioni passate di mano.Vivenda Group rappresenta lasu Euronext Growth Milan e la quarantatreesima ammissione del 2024 suIn fase di, Vivenda Group ha raccolto 1 milione di euro, includendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. Escludendo l'esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 0,9 milioni di euro.