Vivenda, concessione per sponsorizzazione tecnica di 9 nove sedi delle Capitanerie di Porto

Vivenda Group

(Teleborsa) -, concessionaria di pubblicità leader nel settore dell'Out Of Home Advertising e quotata su Euronext Growth Milan, ha siglato uncon il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -. L'accordo prevede il restauro conservativo di nove immobili pubblici di pregio storico e architettonico, con interventi volti alla tutela del patrimonio e alla valorizzazione urbana.Vivenda finanzierà interamente il restauro degli immobili pubblici, generando successivamente ricavi attraverso la vendita di spazi pubblicitari sui ponteggi degli edifici, che verranno gestiti dalla controllata Vivenda Lavori. Il progetto interesserà i restauri di nove sedi delle Capitanerie di Porto situate lungo le coste adriatica, tirrenica e insulare, coinvolgendo diverse regioni italiane. In linea con il modello di business relativo alle attività di cosiddetto "restauro sponsorizzato", l'iniziativa verrà finanziata interamente dal Gruppo,. Il progetto durerà circa 24 mesi, inclusi i tempi per il montaggio e smontaggio dei ponteggi."Con questo progetto confermiamo il nostro impegno nella rigenerazione urbana attraverso un modello innovativo, che coniuga restauro e valorizzazione pubblicitaria, senza gravare sulle casse pubbliche - ha detto l'- Grazie all'integrazione di tecnologie sostenibili, trasformiamo la pubblicità OOH in un motore per la riqualificazione edilizia, consolidando il nostro ruolo di leader nel settore".