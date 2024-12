BlackRock acquista HPS Investment per 12 miliardi di dollari

BlackRock

(Teleborsa) -, il più grande asset manager al mondo, e HPS Investment Partners, un gestore di investimenti creditizi con circa 148 miliardi di dollari in asset dei clienti, hanno stipulato un accordo definitivo per l', con il 100% del corrispettivo pagato in azioni BlackRock."Il??per ottimizzare liquidità, rendimento e diversificazione - si legge in una nota - Questa transazione unirà le solide relazioni aziendali e proprietarie di asset di BlackRock con l'origination diversificata e la flessibilità del capitale di HPS". Il franchising combinato del credito privato lavorerà fianco a fianco con l'attività di reddito fisso pubblico da 3 trilioni di dollari di BlackRock per fornire soluzioni di reddito sia pubblico che privato per i clienti in tutti i loro portafogli."Sono entusiasta di ciò che HPS e BlackRock possono fare insieme per i nostri clienti e non vedo l'ora di dare il benvenuto a Scott Kapnick, Scot French e Michael Patterson, insieme all'intero team HPS, in BlackRock - ha affermato, CEO di BlackRock - Abbiamo sempre cercato di posizionarci al di sopra delle esigenze dei nostri clienti. Insieme alla scala, alle capacità e all'esperienza del team HPS, BlackRock fornirà ai clienti soluzioni che uniscono perfettamente pubblico e privato".BlackRock e HPS formeranno unadi soluzioni di finanziamento private guidata da. Questa piattaforma combinata avrà ampie capacità in soluzioni di credito senior e junior, finanza basata su asset, immobiliare, collocamenti privati ??e CLO. Per sviluppare una soluzione di finanziamento a servizio completo per gestori di asset alternativi, l'azienda unirà prestiti diretti, finanziamenti di fondi e soluzioni GP e LP di BlackRock (fondi di fondi, secondari GP/LP, co-investimenti).