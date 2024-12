Caos in Corea del Sud. Sotto pressione Etf e Won con legge marziale

(Teleborsa) -, ha dichiarato a sorpresa la legge marziale d'emergenza nel Paese. Una decisione che ha fatto scivolare ilai minimi da due anni a circa 1.430 dollari. Pesanti le ripercussioni anche sugli: l'iShares MSCI South Korea è sceso di oltre il 5%, mentre l'ETF Franklin FTSE South Korea e l'ETF Matthews Korea Active hanno toccato il -4%, secondo i dati FactSet.Yoon Suk Yeol ha affermato che la misura si è resa necessaria. "Per salvaguardare una Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato", ha affermato il Presidente in un discorso trasmesso in diretta televisiva alla nazione.Danon si è fatta aspettare la risposta che hanno condannato la legge marziale. Han Dong-hoon, il capo del People Power Party al potere a Seul, ha definito "sbagliata" la mossa e ha assicurato che "la bloccherà" con il sostegno della gente. Il Partito democratico, forza principale d'opposizione, ha parlato di azione "incostituzionale", chiamando una convocazione d'urgenza dell'Assemblea nazionale (Parlamento di Seul).Secondo quanto reso noto dall'agenzia Yonhap, ilha approvato all'unanimità iladottata dal presidente Yoon Suk Yeol. L'Assemblea nazionale, in sessione plenaria, ha approvato una risoluzione che ne richiede l'abolizione. Hanno votatoIntanto, il vicesegretario americano di Stato, ha espresso "grave preoccupazione" per la Corea del Sud. "Stiamo osservando i recenti sviluppi nella Corea del Sud con grave preoccupazione. Abbiamo ogni speranza e aspettativa che qualsiasi disputa politica venga risolta pacificamente e in conformità con lo stato di diritto", ha aggiunto.