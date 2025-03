USA, presidente Corte Suprema critica richiesta Trump di impeachment a giudici

(Teleborsa) - Il presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti,, ha rilasciato unae dei suoi alleati, che vorrebbero mettere sotto accusa i giudici che hanno emesso sentenze contro l'amministrazione."Per più di due secoli, è stato stabilito che l'. Il normale processo di revisione d'appello esiste per questo scopo", ha affermato Roberts.Alcune ore fa, Trump si è riferito al giudice distrettuale statunitensecome un "agitatore e provocatore" dopo averdi membri di gang accusati a El Salvador ai sensi di una legge del diciottesimo secolo."Questo giudice lunatico di sinistra radicale, un agitatore e provocatore che è stato tristemente nominato da Barack Hussein Obama, non è stato eletto presidente - Non ha VINTO il VOTO popolare (di molto!), non ha VINTO TUTTI E SETTE GLI STATI INDECISI, non ha VINTO 2.750 contro 525 contee, NON HA VINTO NULLA! - ha scritto sul suo profilo social Truth - HO VINTO PER MOLTE RAGIONI, CON UN MANDATO STRAORDINARIO, MA COMBATTERE L'IMMIGRAZIONE ILLEGALE POTREBBE ESSERE STATA LA RAGIONE NUMERO UNO PER QUESTA VITTORIA STORICA. Sto solo facendo ciò che gli ELETTORI volevano che facessi. Questo giudice, come molti dei giudici corrotti davanti ai quali sono costretto a comparire,NON VOGLIAMO CRIMINALI VIZIOSI, VIOLENTI E DEMENTI, MOLTI DEI QUALI ASSASSINI SQUILIBRATI, NEL NOSTRO PAESE. RENDIAMO L'AMERICA DI NUOVO GRANDE!!!Al centro della disputa c'è l', una legge di guerra raramente utilizzata che Trump ha invocato per giustificare le deportazioni di massa, sostenendo che si trattava di un'"invasione" da parte della gang venezuelana Tren de Aragua. Boasberg ha bloccato le deportazioni e ha convocato un'udienza per affrontare laper El Salvador nonostante il suo ordine verbale di fermarli.